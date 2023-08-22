22 августа

21 августа

Популярное

В Улан-Удэ Росгвардия ко Дню флага провела торжественный развод

В Улан-Удэ Росгвардия ко Дню флага провела торжественный развод
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Флаг поднимали под гимн Российской Федерации

Сегодня, 22 августа, в день Государственного флага Российской Федерации, на плацу территориального управления прошёл торжественный развод личного состава и заступающих нарядов подразделений территориального управления Росгвардии.

Под гимн Российской Федерации был поднят российский триколор.


Начальник управления Росгвардии полковник полиции Сергей Гатилов поздравил личный состав с праздником и поблагодарил сотрудников за добросовестное исполнение служебных обязанностей.

- Триколор символизирует верность нашим ценностям, правде и справедливости, уважению к многовековой истории России. Сегодня, Государственный флаг России священный символ для наших граждан, и он вдохновляет нас на ратный подвиг в ходе проведения специальной военной операции, на трудовые достижения в тылу, и вызывает чувство гордости за Родину, - отметил руководитель ведомства Сергей Гатилов.

После развода росгвардейцы заступили на охрану общественного порядка в регионе.



Росгвардия флаг день флага

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Депутаты Госдумы обсудили с жителями Бурятии закон о Байкале
Депутаты Госдумы обсудили с жителями Бурятии закон о Байкале
Общество, 22.08.2023
Существующие требования сильно ограничивают хозяйственную деятельность в прибрежных посёлках
В Улан-Удэ Росгвардия ко Дню флага провела торжественный развод
В Улан-Удэ Росгвардия ко Дню флага провела торжественный развод
Общество, 22.08.2023
Флаг поднимали под гимн Российской Федерации
В Улан-Удэ полтора десятка гаражей-самоволок отправили на штрафстоянку
В Улан-Удэ полтора десятка гаражей-самоволок отправили на штрафстоянку
Общество, 22.08.2023
Их увезли на специализированную площадку после демонтажа

Мастера Бурятии примут участие в конкурсе «Турсувенир»
Мастера Бурятии примут участие в конкурсе «Турсувенир»
Общество, 22.08.2023
Приём заявок на окружной этап всероссийского конкурса продлён до 12 сентября
Разрушенной дамбе на севере Бурятии давно требовалась реконструкция
Разрушенной дамбе на севере Бурятии давно требовалась реконструкция
Общество, 22.08.2023
Защитное сооружение построили ещё 45 лет назад
Жительница Бурятии отметила 90-летний юбилей
Жительница Бурятии отметила 90-летний юбилей
Общество, 22.08.2023
Мария Ферапонтьевна 30 лет посвятила педагогике
В селе Бурятии всем миром собрали деньги на кладбищенские ворота
В селе Бурятии всем миром собрали деньги на кладбищенские ворота
Общество, 22.08.2023
А ещё там установили скамейку для прощания за 30 тысяч и калитку 
Прокуратура понудила ТГК-14 сделать улан-удэнцам перерасчёт на 8 млн
Прокуратура понудила ТГК-14 сделать улан-удэнцам перерасчёт на 8 млн
Общество, 22.08.2023
Несмотря на отсутствие горячей воды с мая, горожанам делали начисления по полной
Селенга в столице Бурятии поднялась сразу на 5 сантиметров
Селенга в столице Бурятии поднялась сразу на 5 сантиметров
Общество, 22.08.2023
Уровень рек в городе опять повышается
Июль в Бурятии оказался необычайно дождливым
Июль в Бурятии оказался необычайно дождливым
Общество, 22.08.2023
В некоторых районах выпала двухмесячная норма осадков
В Бурятии 90% должников по алиментам запрещено водить машину
В Бурятии 90% должников по алиментам запрещено водить машину
Общество, 22.08.2023
В отношении более 4,3 тысячи человек применяется временное ограничение на выезд из страны
На севере Бурятии рядом с размытыми железнодорожными путями укладывают новые
На севере Бурятии рядом с размытыми железнодорожными путями укладывают новые
Общество, 22.08.2023
Аварийно-восстановительные работы в зоне ЧС продолжаются

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^