В Улан-Удэ Росгвардия ко Дню флага провела торжественный развод













Сегодня, 22 августа, в день Государственного флага Российской Федерации, на плацу территориального управления прошёл торжественный развод личного состава и заступающих нарядов подразделений территориального управления Росгвардии.Под гимн Российской Федерации был поднят российский триколор.Начальник управления Росгвардии полковник полиции Сергей Гатилов поздравил личный состав с праздником и поблагодарил сотрудников за добросовестное исполнение служебных обязанностей.- Триколор символизирует верность нашим ценностям, правде и справедливости, уважению к многовековой истории России. Сегодня, Государственный флаг России священный символ для наших граждан, и он вдохновляет нас на ратный подвиг в ходе проведения специальной военной операции, на трудовые достижения в тылу, и вызывает чувство гордости за Родину, - отметил руководитель ведомства Сергей Гатилов.После развода росгвардейцы заступили на охрану общественного порядка в регионе.