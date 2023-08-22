На севере Бурятии, где действует режим ЧС, рассказали об обстановке в заказнике

20 августа в Бурятии ввели режим ЧС регионального характера в границах Северо-Байкальского района в связи с выходом воды из русла реки Холодная, разрушением дамбы и прекращением железнодорожного и автомобильного сообщения на БАМе.
В ФГБУ «Заповедное Подлеморье» рассказали, как обстоят дела во Фролихинском заказнике, расположенном в Северо-Байкальском районе.
- Около пяти дней особо охраняемую природную территорию поливало дождями. Обильные осадки вызвали паводковое повышение воды – как в реках, так и в озёрах Байкал и Фролиха. Паводок выносит песок, глину, деревья и кутаи (болотные острова) в Байкал. Сотрудники «Заповедного Подлеморья» продолжают следить за ситуацией, ограничивают движение по экологическим тропам, - сообщили в «Заповедном Подлеморье».
По словам государственного инспектора «Заповедного Подлеморья» Евгения Родионова, сегодня наконец разъяснило. Уровень воды не опускается, но подниматься перестал.
С утра хозяин подтопленной тайги прошёлся по берегу, проверил обстановку, отметили инспекторы.
- Территория находится под контролем! – подытожили в «Заповедном Подлеморье».