Селенга в столице Бурятии поднялась сразу на 5 сантиметров

Уровень рек в городе опять повышается



В столице Бурятии продолжают подниматься реки. По данным Бурятского гидрометцентра, Селенга за последние сутки прибавилась на 5 сантиметров – до 245. Сейчас она выше поймы на 15 см. Уровень Уды повысился на 6 – со 199 до 205.



Главный приток Байкала в Усть-Кяхте вышел на пойму на 39, в кяхтинском посёлке Наушки – на 27, в Новоселенгинске – на 111, а в Кабанске – на 72 сантиметра.



У реки Чикой в селенгинском посёлке Поворот этот показатель составляет 8 см, у Джиды на одноимённой станции – 66, у Уды в Удинске – 8, у Верхней Ангары в северо-байкальском селе Уоян – 45, а у реки Баргузин в Могойто (Курумканский район) – 39.



Река Холодная, которая на днях вышла из берегов и размыла участок БАМ на севере республики, снизилась ещё на 11 сантиметров.