Июль в Бурятии оказался необычайно дождливым



Средняя температура воздуха в большинстве районов оказалась примерно такой же, как в предыдущие годы и лишь в кабанском селе Сухая – на 1 градус выше, чем обычно.



На большей части территории Бурятии выпало около, а в Курумканском, Кижингинском и Мухоршибирском районах – в два-два с половиной раза больше месячной нормы осадков.





Наибольшее количество – 182 мм – зафиксировали в Бичурском. А вот в Северо-Байкальском и местами – в Баунтовском, Тункинском, Прибайкальском, Кабанском и в Улан-Удэ – июль был засушливым.



Высокая пожарная опасность четвёртого класса в отдельные дни наблюдалась в Окинском, местами – в Прибайкальском районе и в третьей декаде месяца – в Баргузинской долине.

В Бурятском гидрометцентре рассказали, каким выдался июль 2023 года в Бурятии. В середине лета в республике преобладала неустойчивая умеренно-тёплая погода. Большинство дней были ненастными, а 3-6 числа из-за выхода южного циклона дожди шли по всей республике.