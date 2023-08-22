А ещё там установили скамейку для прощания за 30 тысяч и калитку
На центральном кладбище в Бичуре недавно установили ворота. Средства на них собрали местные жители – 108 человек пожертвовали в общей сложности 97 500 рублей, рассказали в группе «Бичура-инфо.24/7».
В итоге большие ворота обошлись в 55 тысяч рублей. Ещё 30 тысяч ушло на калитку и 12 500 – на скамейку для прощания. Сбор продолжается – в населённом пункте хотят установить ещё и калитку напротив часовни. На неё требуется 30 000. Все реквизиты для перечисления денег есть в районном чате.
В селе Бурятии всем миром собрали деньги на кладбищенские ворота
Общество, Фото:
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