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Жителям прибрежного района Бурятии посоветовали собрать свой урожай из-за подъёма Селенги

Жителям прибрежного района Бурятии посоветовали собрать свой урожай из-за подъёма Селенги
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Река там вышла на пойму уже на 72 сантиметра

В прибрежном Кабанском районе поднимается Селенга. Накануне она повысилась до 452 сантиметров, выйдя на пойму на 72. Критическая отметка при этом составляет 520 см, сообщает «Кабанск-инфо.24/7».

Сейчас в муниципальном образовании наблюдается выход грунтовых вод в так называемых заглубленных помещениях – подпольях и подвалах. Кроме того, там подтопило некоторые приусадебные участки и сенокосы и размыло участок дороги «Шергино – Красный Яр – Кудара».

Наиболее сложная ситуация – в селе Кабанск, на улицах Строительная, Новостроительная, Партизанская и Луговая. В районной администрации сообщили, что в ближайшие 2-3 суток река будет прибавляться, но незначительно, а после пойдёт на спад.

Жителям населённых пунктов, расположенных по течению Селенги, посоветовали «принять меры по сохранению имущества» и при необходимости – заняться сбором урожая на низменных участках, а при выходе грунтовых вод на придомовых территориях и подтоплении огородов сообщить об этом в сельскую администрацию. До сельчан пообещали оперативно доводить информацию о любом изменении гидрологической обстановки.
Селенга подтопление урожай

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