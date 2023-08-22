Жителям прибрежного района Бурятии посоветовали собрать свой урожай из-за подъёма Селенги

Река там вышла на пойму уже на 72 сантиметра





В прибрежном Кабанском районе поднимается Селенга. Накануне она повысилась до 452 сантиметров, выйдя на пойму на 72. Критическая отметка при этом составляет 520 см, сообщает «Кабанск-инфо.24/7».Сейчас в муниципальном образовании наблюдается выход грунтовых вод в так называемых заглубленных помещениях – подпольях и подвалах. Кроме того, там подтопило некоторые приусадебные участки и сенокосы и размыло участок дороги «Шергино – Красный Яр – Кудара».Наиболее сложная ситуация – в селе Кабанск, на улицах Строительная, Новостроительная, Партизанская и Луговая. В районной администрации сообщили, что в ближайшие 2-3 суток река будет прибавляться, но незначительно, а после пойдёт на спад.Жителям населённых пунктов, расположенных по течению Селенги, посоветовали «принять меры по сохранению имущества» и при необходимости – заняться сбором урожая на низменных участках, а при выходе грунтовых вод на придомовых территориях и подтоплении огородов сообщить об этом в сельскую администрацию. До сельчан пообещали оперативно доводить информацию о любом изменении гидрологической обстановки.