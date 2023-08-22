На севере Бурятии рядом с размытыми железнодорожными путями укладывают новые

В Северо-Байкальском районе, где в минувшую субботу вышедшая из берегов река размыла участок БАМ, продолжают восстанавливать железнодорожные пути. Рядом с повреждённой ниткой на перегоне «Нижнеангарск – Холодная» укладывают новые, сообщает «Северобайкалье-инфо.24/7» со ссылкой на ОАО «Российские железные дороги».
- Не дожидаясь пока вода полностью спадёт, начали осушать грунт и формировать насыпь, – рассказали в РЖД. – Всего потребуется восстановить 1800 метров железнодорожного пути и 1200 – контактной сети, мостовой переход и 20 опор. Основные силы по-прежнему направлены на то, чтобы помочь региональным властям ликвидировать прорыв защитной дамбы и вернуть реку в русло.
Последствия стихии на железной дороге сейчас ликвидируют около 200 человек. Для этого задействовали 40 самосвалов, семь бульдозеров и грейдер. Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что пострадавший участок БАМ будет стоять неделю – до 26 августа.
Движение поездов там пришлось остановить и ввести режим чрезвычайной ситуации. В зоне ЧС застряло более 200 пассажиров. Их разместили в местных гостиницах. Людей обеспечили водой, горячим питанием и всеми необходимыми вещами. Ситуация находится под контролем Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
- Проводится мониторинг соблюдения прав пассажиров поездов, задержанных из-за закрытия движения по участку железнодорожного пути на перегоне «Холодная – Нижнеангарск». Сейчас организована их перевозка по автомобильной дороге до станции «Кичера» для последующего отправления в пункты назначения – в соответствии с изменённой схемой движения, – отметили в надзорном ведомстве.
Река тем временем ушла с поймы. За сутки её уровень снизился на 30 сантиметров – до 200.