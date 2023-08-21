Улан-удэнцы вновь жалуются на переполненные мусорные баки

По словам местных жителей, отходы не вывозились больше месяца



Жители улан-удэнского посёлка Стеклозавод пожаловались, что на улице Хрустальная больше месяца не вывозят мусор.



«Мусор не вывозят больше месяца. Когда уже решат мусорный вопрос? Куда смотрит санпин? Это далеко не единичный случай!» - такой пост появился в паблике «Аноним 03».



На следующий день представители минприроды Бурятии сообщили в комментариях, что мусор вывезен.



- По информации регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, к настоящему моменту мусор вывезен. Приведением самой контейнерной площадки в нормальный вид должна заниматься управляющая организация или органы местного самоуправления, - говорится в сообщении.

