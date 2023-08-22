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В Бурятии местами грозы

В Бурятии местами грозы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Улан-Удэ возможен небольшой дождь

По данным Бурятского гидрометцентра, 22 августа местами кратковременные дожди, днём местами грозы. Утром туманы. Ветер северо-западный 2-7, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +19,+24, местами +12,+17.

В Улан-Удэ возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём +19,+21.
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