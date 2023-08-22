В Улан-Удэ возможен небольшой дождь
По данным Бурятского гидрометцентра, 22 августа местами кратковременные дожди, днём местами грозы. Утром туманы. Ветер северо-западный 2-7, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +19,+24, местами +12,+17.
В Улан-Удэ возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём +19,+21.
В Бурятии местами грозы
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