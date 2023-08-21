У него осталось двое маленьких детей
7 августа во время специальной военной операции погиб 42-летний Александр Лукьянов из Селенгинского района. В последний путь его проводят в этот вторник, 22 августа. Прощание с бойцом пройдёт в Гусиноозёрске, рассказали в группе «Селенга-инфо.24/7».
Александр Александрович родился 13 октября 1980 года. До третьего класса учился в средней школе № 5 в Гусиноозёрске, затем – в школе № 2. После окончания школы в 1997-ом поступил в Восточно-Сибирский государственный технологический университет. В 2003-ем защитил диплом и ушёл в армию. Служил в инженерных войсках на Дальнем Востоке.
С 2012-го по 2019-ый работал инженером лаборатории металлов на Гусиноозёрской ГРЭС. Затем с 2019-го по сентябрь 2022-го трудился инженером в ООО «НГС-Эксперт».
Прошлой осенью наш земляк отправился на СВО в рамках объявленной в стране частичной мобилизации. В конце декабря получил звание старшего лейтенант. В феврале 2023-го был ранен. После лечения и реабилитации вернулся в зону спецоперации.
Лукьянова посмертно наградили орденом Мужества. У него осталось двое несовершеннолетних детей.
На СВО погиб 42-летний мобилизованный из Бурятии
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