В Улан-Удэ работают над дизайн-кодом города

Как пояснила куратор проекта из Москвы, сейчас нужно хотя бы 200 респондентов, которые примут участие в соцопросе
Недавно в соцсетях жителей Улан-Удэ усиленно призывали принять участие в онлайн-голосовании по созданию образа исторического центра города и разработки дизайн-кода для этого образа. Но пользователь не очень поняли, что это такое и что он даст в итоге. В результате опрос было решено продлить из-за недостаточного количества респондентов.
Для участия в опросе приглашались жители многоквартирных домов в центре города, которые являются памятниками истории и культуры, а также собственники исторических зданий, и арендаторы, работающие в них.
Администрация города привлекла коммерческую компанию из Москвы, которая призвана провести соцопрос среди жителей центра Улан-Удэ и на его основе создать тот самый образ – пресловутый дизайн-код, который будет привлекать в будущем туристов и гостей.
- Дизайн-код города - это набор правил проектирования, требований и рекомендаций, с помощью которых можно сформировать стилистически единую, комфортную и безопасную городскую среду. Перед нами конкретно сейчас стоит задача сформировать визуальный облик исторического центра Улан-Удэ, который нам необходимо понять и сохранить, - пояснил начальник отдела городского дизайна комитета по архитектуре и градостроительству Даши Анчиров. – Компания проводит сейчас социологическое исследование с целью сбора информации, на основе которой будет разработаны дизайн-код и концепция исторического центра Улан-Удэ.
Другими словами, дизайн-код — это наглядный и понятный свод правил оформления и проектирования города. Он нужен, чтобы город был красивым, привлекательным, чтобы он сохранял свою историческую ценность, и чтобы в нём не было визуального мусора – нелепых вывесок, перегруженных фасадов зданий и прочих неэстетичных вещей.
Как пояснили в администрации города, практика по внедрению дизайн-кода уже широко используется в других российских регионах.
В дизайн-коде прописываются рекомендации по созданию и размещению вывесок и рекламных конструкций, торговых объектов и входных групп помещений, навигации, уличной мебели и др. Дизайн-код диктует правила озеленения, обустройства дорог, оформления фасадов жилых домов (окон, балконов, карнизов).
Соцопрос по дизайн-коду длился до 18 августа. Но, по словам социолога проекта из компании, Анастасии Фандубериной, в нём едва ли приняло участие 100 жителей Улан-Удэ. «Для более точного формулирования концепции, нужно хотя бы 200 респондентов», - пояснила она.
Опрос было решено продлить, он будет проводиться с 21 по 25 августа. Куратор проекта призвала всех, кто может, пройти участие в опросе и высказать свою точку зрения.
- Нам, экспертам, нужно погрузиться в проблематику города, его контекст, чтобы наши решения были адекватны запросам и пожеланиям жителям города. Для формирования дизайн-кода мы также проводим ряд встреч с экспертами в области городского развития, туризма, культуры, - сообщила Анастасия Фандуберина.
Как сообщал «Байкал-Daily», некоторые вопросы в социсследовании требуют вдумчивости и времени, чтобы дать полноценный исчерпывающий ответ. К примеру, есть такой вопрос как «С чем у вас ассоциируется исторический центр города? (Назовите 2-3 ассоциации)».
Есть в опросе и обычные вопросы, касающиеся плюсов и минусов проживания в историческом центре в зданиях-памятниках: каковы преимущества проживания в историческом центре, каковы недостатки проживания по сравнению с другими районами, с какими проблемами вы когда-либо сталкивались, проживая в историческом центре.
Параллельно с опросом в Улан-Удэ пройдут закрытые встречи с экспертами, которые помогут также сформировать дизайн-код города и концепцию исторического центра города.
В Улан-Удэ работают над дизайн-кодом города
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