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В Забайкалье осветили пешеходный мост на железной дороге только благодаря прокуратуре

В Забайкалье осветили пешеходный мост на железной дороге только благодаря прокуратуре
Общество,  Фото:Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
В деле разбиралась прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, пешеходный мост, пересекающий железнодорожную станцию Могоча Забайкальской железной дороги, не освещается в тёмное время суток. Однако по закону такой объект железнодорожной инфраструктуры является зоной повышенной опасности.

- Могочинский транспортный прокурор внёс представление начальнику Забайкальской дистанции инженерных сооружений ОАО «РЖД», - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

После прокурорского вмешательства пешеходный мост на всём протяжении освещён.
Забайкальский край железная дорога

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