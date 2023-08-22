В деле разбиралась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, пешеходный мост, пересекающий железнодорожную станцию Могоча Забайкальской железной дороги, не освещается в тёмное время суток. Однако по закону такой объект железнодорожной инфраструктуры является зоной повышенной опасности.
- Могочинский транспортный прокурор внёс представление начальнику Забайкальской дистанции инженерных сооружений ОАО «РЖД», - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
После прокурорского вмешательства пешеходный мост на всём протяжении освещён.
В Забайкалье осветили пешеходный мост на железной дороге только благодаря прокуратуре
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