В Забайкалье осветили пешеходный мост на железной дороге только благодаря прокуратуре

Общество, Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

В деле разбиралась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, пешеходный мост, пересекающий железнодорожную станцию Могоча Забайкальской железной дороги, не освещается в тёмное время суток. Однако по закону такой объект железнодорожной инфраструктуры является зоной повышенной опасности.



- Могочинский транспортный прокурор внёс представление начальнику Забайкальской дистанции инженерных сооружений ОАО «РЖД», - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.



После прокурорского вмешательства пешеходный мост на всём протяжении освещён.

