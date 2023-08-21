Мероприятие состоится 23 августа
В Улан-Удэ пройдёт ярмарка вакансий (16+) для трудоустройства граждан, имеющих инвалидность. Мероприятие состоится 23 августа с 10.00 до 12.00 в кадровом центре «Работа России» в здании городского центра занятости по адресу: ул. Цыбикова, 6 (центральная секция, первый этаж).
В мероприятии примут участие образовательные организации Улан-Удэ: детские сады №87 «Улыбка», № 33 «Светлячок», № 95 «Рябинушка», школы города №№9, 20, 31, 33, 55.
Работодатели представят следующие вакансии: воспитатель, учитель начальных классов, педагог-психолог, младший воспитатель, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, уборщик служебных помещений, подсобный рабочий.
Заявляется, что заработная плата предложенных вакансий составит от 20 до 40 тысяч рублей.
В Улан-Удэ пройдёт ярмарка вакансий для граждан с инвалидностью
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Как пояснила куратор проекта из Москвы, сейчас нужно хотя бы 200 респондентов, которые примут участие в соцопросе
Их размер колеблется от 40 до 50 тысяч рублей
Мероприятие состоится 23 августа
Для участия нужно опубликовать фото с любого мероприятия и рассказать о нём
Показы состоятся 3 сентября в Бурятском оперном театре
Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в республике в сентябре
Дора Матвеевна начала работать в 13 лет, когда началась война
А некоторые горожане прислушиваются к психотерапевтам и священникам
У них серебро и две бронзы
Август заканчивается прохладной погодой
Отдыхающим там детям не давали общаться с собственными родителями
Несчастное четвероногое до сих пор приходит в себя после операций
В городе прочистили почти 1000 метров канализации
Вес мальчика не дотянул до килограмма
В минстрое рассказали о ходе подготовки к отопительному сезону