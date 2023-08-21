В Улан-Удэ пройдёт ярмарка вакансий для граждан с инвалидностью

Мероприятие состоится 23 августа



В Улан-Удэ пройдёт ярмарка вакансий (16+) для трудоустройства граждан, имеющих инвалидность. Мероприятие состоится 23 августа с 10.00 до 12.00 в кадровом центре «Работа России» в здании городского центра занятости по адресу: ул. Цыбикова, 6 (центральная секция, первый этаж).



В мероприятии примут участие образовательные организации Улан-Удэ: детские сады №87 «Улыбка», № 33 «Светлячок», № 95 «Рябинушка», школы города №№9, 20, 31, 33, 55.



Работодатели представят следующие вакансии: воспитатель, учитель начальных классов, педагог-психолог, младший воспитатель, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, уборщик служебных помещений, подсобный рабочий.



Заявляется, что заработная плата предложенных вакансий составит от 20 до 40 тысяч рублей.



Читают сейчас