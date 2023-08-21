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Школьников из Бурятии приглашают на фотоконкурс «Моё культурное лето»

Школьников из Бурятии приглашают на фотоконкурс «Моё культурное лето»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Для участия нужно опубликовать фото с любого мероприятия и рассказать о нём

Школьников из Бурятии приглашают принять участие в фотоконкурсе, который проходит в рамках всероссийской акции «Моё культурное лето».

- Участнику конкурса нужно рассказать о культурных мероприятиях, в которых он участвовал этим летом, посредством искусства фотографии, - сообщили организаторы конкурса.

Конкурс пройдёт с 21 по 25 августа. В этот период участнику необходимо опубликовать собственную фотографию, которую участник акции сделал в течение лета (в театре, музее, на выставке, концерте, в детском оздоровительном или пришкольном лагере и др.) в социальной сети «ВКонтакте» на своей личной странице или странице учреждения культуры/образования.

Затем необходимо кратко рассказать о своих впечатлениях от мероприятия в тексте поста, указав свой регион, фамилию, имя и хештег #фотолетокдш.

Экспертная комиссия, состоящая из известных российских мастеров фотографии, выберет 30 лучших работ, которые войдут в общий видеоролик и будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ».

Победители получат именные сертификаты и подарки от проекта «Культура для школьников». Всем остальным участникам будут предоставлены официальные неименные сертификаты.


Возрастное ограничение 6+
фотоконкурс

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