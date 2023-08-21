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В Улан-Удэ целую улицу топит из-за горе-ливнёвки

В Улан-Удэ целую улицу топит из-за горе-ливнёвки
Общество,  Фото:ОНФ в Бурятии
Потоки воды бегут с моста прямо в огороды и дворы местных жителей

В региональном отделении Народного фронта рассказали о непростой ситуации на улице Дорожная в Улан-Удэ. Она находится недалеко от моста «Бегущая лань». Во время дождя потоки воды стекают на дорогу и несутся прямо к домам местных жителей. В итоге топит их дворы и огороды.


От этого серьёзно страдает имущество улан-удэнцев. Люди мучаются уже четыре года и всё – из-за неработающего ливневого колодца, где должны скапливаться осадки. Однако объёмы последнего при проектировании рассчитали неграмотно, и теперь сооружение просто не справляется с нагрузкой. Кроме того, за состоянием ливнёвки никто не следит – она забита мусором и грязью и заросла травой.

Жильцы домов год назад уже обращались в прокуратуру. Тогда в городской администрации пообещали оборудовать асфальтобетонные валики в двух местах, чтобы решить проблему. А ещё на улице собирались поднять уровень дорожного покрытия, но так ничего и не сделали.

«Фронтовики» заявили, что виной всему – халатность со стороны городских служб. Общественники уже обратились в прокуратуру с просьбой оценить размер ущерба от бездействия ответственных лиц и поторопить власти с решением проблемы. 




В свою очередь, в мэрии Улан-Удэ ситуацию прокомментировали так:

«Ранее жители ул. Дорожная обратились в администрацию Советского района для решения проблемы скопления ливневых вод с моста «Бегущая лань». Было проведено выездное совещание совместно с представителями комбината по благоустройству и местными жителями, в ходе которого принято решение по укладке дорожных валиков. Работы проведены 14 августа 2023 года. Сегодня дополнительно опросили жителей ул. Дорожная – замечаний на данный момент нет». 
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