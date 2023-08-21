В Улан-Удэ целую улицу топит из-за горе-ливнёвки













В региональном отделении Народного фронта рассказали о непростой ситуации на улице Дорожная в Улан-Удэ. Она находится недалеко от моста «Бегущая лань». Во время дождя потоки воды стекают на дорогу и несутся прямо к домам местных жителей. В итоге топит их дворы и огороды.От этого серьёзно страдает имущество улан-удэнцев. Люди мучаются уже четыре года и всё – из-за неработающего ливневого колодца, где должны скапливаться осадки. Однако объёмы последнего при проектировании рассчитали неграмотно, и теперь сооружение просто не справляется с нагрузкой. Кроме того, за состоянием ливнёвки никто не следит – она забита мусором и грязью и заросла травой.Жильцы домов год назад уже обращались в прокуратуру. Тогда в городской администрации пообещали оборудовать асфальтобетонные валики в двух местах, чтобы решить проблему. А ещё на улице собирались поднять уровень дорожного покрытия, но так ничего и не сделали.«Фронтовики» заявили, что виной всему – халатность со стороны городских служб. Общественники уже обратились в прокуратуру с просьбой оценить размер ущерба от бездействия ответственных лиц и поторопить власти с решением проблемы.В свою очередь, в мэрии Улан-Удэ ситуацию прокомментировали так:«Ранее жители ул. Дорожная обратились в администрацию Советского района для решения проблемы скопления ливневых вод с моста «Бегущая лань». Было проведено выездное совещание совместно с представителями комбината по благоустройству и местными жителями, в ходе которого принято решение по укладке дорожных валиков. Работы проведены 14 августа 2023 года. Сегодня дополнительно опросили жителей ул. Дорожная – замечаний на данный момент нет».