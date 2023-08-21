Первый осенний месяц в Бурятии будет не теплее, чем обычно

Чем суше и теплее сентябрь, тем позднее наступит зима

Если он оказался холодным, снег в следующем году может сойти быстрее обычного

Много паутины на бабье лето – к ясной осени и холодной зиме

Поздний листопад – к суровой и продолжительной зиме

Если листья берёз начнут желтеть с верхушки, весна будет ранней, если снизу – поздней

Грибов мало, а орехов много – ждите суровую зиму

Если листва пожелтела, но не опадает, зима придёт нескоро



А ещё в начале осени в Россию заглядывает бабье лето, которое, согласно народному календарю, делится на «молодое» (до 11 сентября) и «старое» (с 14-го по 21-ое). По нему можно узнать, каким будет весь сезон и даже предстоящая зима



Если во время бабьего лета идут дожди, оставшаяся осень выдастся засушливой

Если дожди начинаются в первые дни бабьего лета, то и продлятся до его конца

Если в этот период в воздухе летает много паутинок, осень окажется тёплой и засушливой, а зима – суровой

Молодое бабье лето дождливое – жди ненастья на старое









Ранее в Гидрометцентре РФ сообщили , что сентябрь в этом году не порадует россиян теплом. Так, в Бурятии среднемесячная температура воздуха будет ниже, чем обычно. В дневное время – максимум от +13 до +16 градусов, а ночами и вовсе ожидаются заморозки – до -6.

В Бурятском гидрометцентре дали краткий прогноз на первый месяц осени в республике. Согласно ему, средняя температура воздуха в сентябре окажется примерно такой же, как в предыдущие годы. А вот по северному Прибайкалью будет на один градус теплее, чем обычно.Осадков в большинстве районов выпадет около среднего многолетнего количества, местами – чуть больше.Помимо официальных прогнозов, существует и несколько метких народных наблюдений, раскрывающих особенности первого осеннего месяца:Гром в сентябре предвещает тёплую осень и снежную зиму