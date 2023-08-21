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Первый осенний месяц в Бурятии будет не теплее, чем обычно

Первый осенний месяц в Бурятии будет не теплее, чем обычно
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в республике в сентябре

В Бурятском гидрометцентре дали краткий прогноз на первый месяц осени в республике. Согласно ему, средняя температура воздуха в сентябре окажется примерно такой же, как в предыдущие годы. А вот по северному Прибайкалью будет на один градус теплее, чем обычно.

Осадков в большинстве районов выпадет около среднего многолетнего количества, местами – чуть больше.

Помимо официальных прогнозов, существует и несколько метких народных наблюдений, раскрывающих особенности первого осеннего месяца:

Гром в сентябре предвещает тёплую осень и снежную зиму
Чем суше и теплее сентябрь, тем позднее наступит зима
Если он оказался холодным, снег в следующем году может сойти быстрее обычного
Много паутины на бабье лето – к ясной осени и холодной зиме
Поздний листопад – к суровой и продолжительной зиме
Если листья берёз начнут желтеть с верхушки, весна будет ранней, если снизу – поздней
Грибов мало, а орехов много – ждите суровую зиму
Если листва пожелтела, но не опадает, зима придёт нескоро

А ещё в начале осени в Россию заглядывает бабье лето, которое, согласно народному календарю, делится на «молодое» (до 11 сентября) и «старое» (с 14-го по 21-ое). По нему можно узнать, каким будет весь сезон и даже предстоящая зима

Если во время бабьего лета идут дожди, оставшаяся осень выдастся засушливой
Если дожди начинаются в первые дни бабьего лета, то и продлятся до его конца
Если в этот период в воздухе летает много паутинок, осень окажется тёплой и засушливой, а зима – суровой
Молодое бабье лето дождливое – жди ненастья на старое

Ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что сентябрь в этом году не порадует россиян теплом. Так, в Бурятии среднемесячная температура воздуха будет ниже, чем обычно. В дневное время – максимум от +13 до +16 градусов, а ночами и вовсе ожидаются заморозки – до -6.

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