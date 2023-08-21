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Жителей Бурятии припугнули огромными штрафами за сбор дикоросов

Жителей Бурятии припугнули огромными штрафами за сбор дикоросов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Их размер колеблется от 40 до 50 тысяч рублей

В Бурятии продолжает действовать особый противопожарный режим. Жечь сухую траву и порубочные остатки сейчас запрещено. Кроме того, нельзя бросать на землю горящие спички, окурки, золу из курительных трубок, стеклянные бутылки и банки и использовать пыжи из горючих или тлеющих материалов.

Под табу по-прежнему – разведение открытого огня и вход и въезд в леса. Со списком мест, где можно отдыхать и собирать валежник и дикоросы, можно ознакомиться на официальном сайте агентства лесного хозяйства

Жителей республики призывают соблюдать правила безопасности. Буквально накануне пожар по вине людей разгорелся в пригородном Заиграевском районе. Причиной стало неосторожное обращение с огнём.

Нарушителей выявляют при патрулировании территорий. За несоблюдение противопожарного режима и, в частности, сбор дикоросов в неположенных местах грозят солидные штрафы. Для физических лиц их размер колеблется от 40 до 50 тысяч, для должностных – от 60 до 90, а для юридических – от 600 тысяч до миллиона рублей.
Лес безопасность дикоросы лесные пожары РАЛХ

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