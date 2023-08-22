В Бурятии сельчане жалуются на бегающих по улицам коров да лошадей

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Они сообщили, что одна бесхозная бурёнка сдохла прямо посреди улицы



Жители заиграевского села Эрхирик жалуются на табуны лошадей, которые ходят по улицам и «пасутся на детской площадке».



- Возле администрации, везде на дорогах и на площадках их отходы. Народ жалуется, ругается, а администрации дела нет – ничего не видит. Очень опасное, знаете ли, соседство! – возмущаются сельчане в группе «Заиграево-инфо. 24/7». – Хозяевам до лошадей, видимо, дела нет. Дня два назад в «Автодорожнике» (СНТ – прим.) ходил худой одинокий конь с раной на боку.



На лошади, как выяснилось – не единственная напасть.



- Так же целыми днями ходят коровы, портят имущество и насаждения. Их никто не пасёт. Ну что за издевательство над животными? – говорится в сообщении. – Жестокое обращение, я считаю. Не так давно корова чья-то сдохла прямо на улице, лежала там.



Местные власти призвали разобраться со скотом, без присмотра разгуливающим по населённому пункту. Начальник отдела выездного контроля и работы с населением райадминистрации Эржена Надмитова пояснила: в каждом сельском поселении есть специальные места для выпаса КРС и лошадей. Действуют в СП и соответствующие правила. Если же животные пасутся в непредназначенных для этого местах, нужно снять их на камеру и обратиться в местную администрацию. Там должны установить хозяев.



- Это необходимо для привлечения владельцев к административной ответственности, – пояснила Эржена Надмитова.

