В Улан-Удэ электрогазосварщик разработал оригинальный трубогиб













Электрогазосварщик МБУ «Горсвет» Анатолий Демичев придумал оригинальный трубогиб и получил премию от учреждения.Изделие из б/у материалов применяется при изготовлении оголовников на железобетонных опорах. Теперь сгиб трубы производится за считанные минуты, сообщает МБУ «Горсвет».При этом экономия рабочего времени составляет 18,8%, а экономический эффект – 188,6 тыс. рублей в год.– В июле выплачена часть вознаграждения. Окончательный расчёт будет произведён через год после окончания использования рацпредложения. «Горсвет» создаёт условия для технического творчества и реализации идей сотрудников. С большим вниманием относимся к инновационным разработкам. Они обеспечивают технологическое развитие предприятия и несут существенные экономические эффекты, – сказал директор МБУ «Горсвет» Алексей Тулонов.Чтобы талантливые сотрудники ЖКХ знали, что получат поддержку, их интеллектуальный труд можно успешно использовать подобные положения разработаны во всех подведомственных учреждениях КГХ.