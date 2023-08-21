21 августа

20 августа

Популярное

Три спортсменки из Бурятии стали призёрами турнира по борьбе в Румынии

Три спортсменки из Бурятии стали призёрами турнира по борьбе в Румынии
Общество,  Фото:минспорта РБ
У них серебро и две бронзы

С медалями международного турнира по борьбе Ion Cornianu & Ladislau Simon из Румынии в Бурятию возвращаются три спортсменки.

- Отличными результатами с начала года могут похвастаться наши девушки. Медали Ярыгинского турнира, затем серии побед на чемпионате страны. Продолжили победную серию пьедесталом международного турнира, - отметил министр спорта Бурятии Иван Козырев.

Серебряным призёром стала Валерия Дондупова. Спортсменка выступает в весовой категории до 65 кг.

Обладательницами бронзовых наград стали заслуженный мастер спорта Ирина Ологонова (весовая категория до 55 кг) и мастер спорта Вероника Чумикова (до 57 кг).

Прошедший турнир стал важным этапом подготовки и проверки сил перед предстоящим чемпионатом мира в Белграде.
спорт вольная борьба

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии ударят заморозки
В Бурятии ударят заморозки
Общество, 21.08.2023
Август заканчивается прохладной погодой
История с улан-удэнским лагерем «строгого режима» дошла до прокуратуры
История с улан-удэнским лагерем «строгого режима» дошла до прокуратуры
Общество, 21.08.2023
Отдыхающим там детям не давали общаться с собственными родителями
В Улан-Удэ ищут хозяев для собаки, ставшей жертвой живодёров
В Улан-Удэ ищут хозяев для собаки, ставшей жертвой живодёров
Общество, 21.08.2023
Несчастное четвероногое до сих пор приходит в себя после операций
35 засоров устранили в Улан-Удэ за неделю
35 засоров устранили в Улан-Удэ за неделю
Общество, 21.08.2023
В городе прочистили почти 1000 метров канализации
В улан-удэнском роддоме родился малыш ростом 24 см
В улан-удэнском роддоме родился малыш ростом 24 см
Общество, 21.08.2023
Вес мальчика не дотянул до килограмма
Начало отопительного сезона в Улан-Удэ может запоздать
Начало отопительного сезона в Улан-Удэ может запоздать
Общество, 21.08.2023
В минстрое рассказали о ходе подготовки к отопительному сезону
«Много, ползают»: Центр Улан-Удэ захватили змеи
«Много, ползают»: Центр Улан-Удэ захватили змеи
Общество, 21.08.2023
Пресмыкающихся встретили недалеко от ТРЦ
В райцентре в Бурятии строят новую школу
В райцентре в Бурятии строят новую школу
Общество, 21.08.2023
Износ старого школьного здания составил 70%
На севере Бурятии выявили отставание в строительстве ряда соцобъектов
На севере Бурятии выявили отставание в строительстве ряда соцобъектов
Общество, 21.08.2023
Главе Северобайкальска и подрядчику объявлено предостережение  
Селенга в Улан-Удэ опять начала подниматься
Селенга в Улан-Удэ опять начала подниматься
Общество, 21.08.2023
За сутки она прибавилась на 2 сантиметра
В Бурятии стартовала неделя профилактики заболеваний ЖКТ
В Бурятии стартовала неделя профилактики заболеваний ЖКТ
Общество, 21.08.2023
Заболевания желудочно-кишечного тракта встречаются у всех групп населения
Пулевик из Бурятии завоевала медаль первенства России
Пулевик из Бурятии завоевала медаль первенства России
Общество, 21.08.2023
Она выполнила норматив мастера спорта
В Бурятии в августе внезапно расцвёл подснежник
В Бурятии в августе внезапно расцвёл подснежник
Общество, 21.08.2023
Его запечатлели местные жители

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^