Три спортсменки из Бурятии стали призёрами турнира по борьбе в Румынии

Общество, Фото: минспорта РБ

У них серебро и две бронзы



С медалями международного турнира по борьбе Ion Cornianu & Ladislau Simon из Румынии в Бурятию возвращаются три спортсменки.



- Отличными результатами с начала года могут похвастаться наши девушки. Медали Ярыгинского турнира, затем серии побед на чемпионате страны. Продолжили победную серию пьедесталом международного турнира, - отметил министр спорта Бурятии Иван Козырев.



Серебряным призёром стала Валерия Дондупова. Спортсменка выступает в весовой категории до 65 кг.



Обладательницами бронзовых наград стали заслуженный мастер спорта Ирина Ологонова (весовая категория до 55 кг) и мастер спорта Вероника Чумикова (до 57 кг).



Прошедший турнир стал важным этапом подготовки и проверки сил перед предстоящим чемпионатом мира в Белграде.

