У них серебро и две бронзы
С медалями международного турнира по борьбе Ion Cornianu & Ladislau Simon из Румынии в Бурятию возвращаются три спортсменки.
- Отличными результатами с начала года могут похвастаться наши девушки. Медали Ярыгинского турнира, затем серии побед на чемпионате страны. Продолжили победную серию пьедесталом международного турнира, - отметил министр спорта Бурятии Иван Козырев.
Серебряным призёром стала Валерия Дондупова. Спортсменка выступает в весовой категории до 65 кг.
Обладательницами бронзовых наград стали заслуженный мастер спорта Ирина Ологонова (весовая категория до 55 кг) и мастер спорта Вероника Чумикова (до 57 кг).
Прошедший турнир стал важным этапом подготовки и проверки сил перед предстоящим чемпионатом мира в Белграде.
Три спортсменки из Бурятии стали призёрами турнира по борьбе в Румынии
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У них серебро и две бронзы
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