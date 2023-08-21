«Мой господин»: Часть улан-удэнцев назвали мнение своих котиков самым авторитетным

А некоторые горожане прислушиваются к психотерапевтам и священникам



Представители сервиса SuperJob провели опрос и выяснили, кто пользуется наибольшим авторитетом у работающих жителей бурятской столицы. Оказалось, что у 18% – родители, у 10% – вторая половинка, у 9% – друзья и подруги, 6% – семья и 2% – дети.



Сам себе авторитет – каждый десятый (10%) опрошенный. Каждый двадцатый прислушивается к своему руководству и 1% – к коллегам. Причём среди последних в основном инженеры, педагоги и врачи.



А вот 2 из 100 улан-удэнцев не могут устоять перед харизмой собственных котиков. «Да что там авторитет – он просто мой господин!» – признаются респонденты.



Кроме того, наши земляки уважают мнение сестёр и братьев, бабушек, дедушек, педагогов, крёстных, психотерапевтов и священников.



Женщины чаще мужчин называют своих супругов теми, кто пользуется у них наибольшим авторитетом. У мужчин же это в основном друзья. А 20% горожан вообще не считают чьё-либо мнение значимым для себя.