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«Мой господин»: Часть улан-удэнцев назвали мнение своих котиков самым авторитетным

«Мой господин»: Часть улан-удэнцев назвали мнение своих котиков самым авторитетным
Общество,  Фото:pixabay.com
А некоторые горожане прислушиваются к психотерапевтам и священникам

Представители сервиса SuperJob провели опрос и выяснили, кто пользуется наибольшим авторитетом у работающих жителей бурятской столицы. Оказалось, что у 18% – родители, у 10% – вторая половинка, у 9% – друзья и подруги, 6% – семья и 2% – дети.

Сам себе авторитет – каждый десятый (10%) опрошенный. Каждый двадцатый прислушивается к своему руководству и 1% – к коллегам. Причём среди последних в основном инженеры, педагоги и врачи.

А вот 2 из 100 улан-удэнцев не могут устоять перед харизмой собственных котиков. «Да что там авторитет – он просто мой господин!» – признаются респонденты.

Кроме того, наши земляки уважают мнение сестёр и братьев, бабушек, дедушек, педагогов, крёстных, психотерапевтов и священников.

Женщины чаще мужчин называют своих супругов теми, кто пользуется у них наибольшим авторитетом. У мужчин же это в основном друзья. А 20% горожан вообще не считают чьё-либо мнение значимым для себя.
работа кошки

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