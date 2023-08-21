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В Забайкалье алиментщица выплатила 200 тысяч ради УДО

В Забайкалье алиментщица выплатила 200 тысяч ради УДО
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Сначала суд отказал осуждённой

В мае осуждённая, состоящая на учёте Приаргунского межмуниципального филиала уголовно-исполнительной инспекции, обратилась в суд с ходатайством о снятии с неё судимости досрочно. Но суд ей отказал, поскольку у женщины была неоплаченная задолженность по алиментам.

Желая условно-досрочного освобождения, женщина в июне оплатила задолженность по алиментам в полном объёме в сумме около 200 тысяч рублей. В последующем в уголовно-исполнительную инспекцию поступило постановление об окончании исполнительного производства по удержанию алиментов с осуждённой в связи с полным погашением задолженности.

– Инспекцией ранее были направлены в суд материалы на снятие судимостей досрочно с осуждённой, – отмечает заместитель начальника Приаргунского межмуниципального филиала УИИ УФСИН России по Забайкальскому краю Светлана Ташлыкова. – В настоящее время Калганским районным судом представления инспекции удовлетворены, с осуждённой сняты судимости досрочно.

Необходимо отметить, что сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции особое внимание уделяется осуждённым за неуплату алиментов, в частности, осуждённым оказывают помощь по трудоустройству, разъясняют ответственность за совершение повторных преступлений, предусмотренных статьёй 157 УК РФ, сообщает пресс-служба УФСИН по Забайкальскому краю. 
Забайкальский край осужденные алименты

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