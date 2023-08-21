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В Бурятии ударят заморозки

В Бурятии ударят заморозки
Общество,  Фото:pixabay.com
Август заканчивается прохладной погодой

Синоптики опубликовали прогноз погоды в Бурятии на ближайшие три дня. Под конец пятидневки в Бурятии ударят ночные заморозки – до -3 градусов. По-прежнему будет дождливо.

По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник, 22 августа, по республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, днём местами грозы. Утром при прояснении туман. Ветер северо-западный 2-7, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +7,+12, местами +1,+6, по юго-западу заморозки до -1,-3, днём +19,+24, местами +12,+17.

В среду, 23 августа, переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, утром местами туман, днём местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 2-7, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +8,+13, местами +1,+6, днём +20,+25, местами +13,+18.

В четверг, 24 августа, ночью без осадков, утром местами туман, днём местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменный 2-7, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +7,+12, местами +1,+6, по юго-западу и северу заморозки до -1,-3, днём +22,+27, местами +14,+19.

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