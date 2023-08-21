История с улан-удэнским лагерем «строгого режима» дошла до прокуратуры

Отдыхающим там детям не давали общаться с собственными родителями
Пару недель назад жители бурятской столицы пожаловались в соцсетях на один из летних оздоровительных лагерей, который находится за городом. Наши земляки, отправившие туда своих детей, сообщили: в учреждении до сих пор действует противоковидный режим.
- Детям не разрешают встречи с родителями от слова совсем на весь период пребывания, – говорилось в посте, размещённом в одном из местных пабликов во «ВКонтакте» – Даже издалека рукой не помашете. Телефоны отбирают и выдают раз в три дня – на несколько минут перед отбоем. Так что если у вас застенчивый ребёнок – особенно младшего возраста, который, например, стесняется рассказать чужим взрослым о своём самочувствии, могут быть проблемы.
О действующих ограничениях при заключении договора и при оплате путёвки никто не предупреждает, подчеркнул неизвестный автор.
- Об этом вы узнаете при заезде в лагерь – и тут же наткнётесь на пункты о невозврате денег позже, чем за три дня до заезда и об отсутствии ответственности администрации за телефон ребёнка, – добавил он.
К публикации приложили фото объявления, гласившего, что отцам и матерям запрещено навещать ребятишек из-за коронавирусных ограничений, которые якобы действуют аж до 31 декабря. Правда, разрешили «производить замену грязного белья на чистое» в строго отведённое время – с 11:00 до 12:30 и 17:00 до 19:00.
В комментариях некоторые участники группы сообщили, что всё это, мол – поклёп и мобильники в лагере никто не забирает. Те, чьи сыновья и дочки тоже отдыхали там, дескать, всем очень довольны.
Оказалось, что жалоба на лагерь «Зорька» поступила и уполномоченному по правам ребёнка в Бурятии Наталье Ганькиной.
- Жительница Улан-Удэ указала в своём обращении, что у родителей нет никакого контакта с детьми и у них отобрали телефоны. И попросила восстановить их право на встречи и общение с родителями, – написала детский омбудсмен на своей странице во «ВКонтакте».
Сотрудники аппарата уполномоченного выяснили: такой запрет действовал вообще во всех загородных оздоровительных учреждениях. Ввести его решила комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков мэрии Улан-Удэ. Само по себе табу, конечно, незаконно.
- В соответствии со статьёй № 55 Семейного кодекса РФ, ребёнок имеет право на общение с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сёстрами и другими родственниками. Ограничить его можно лишь в исключительных случаях, представляющих опасность для жизни и здоровья несовершеннолетних, – заявила Наталья Ганькина.
Омбудсмен обратилась в прокуратуру Советского района Улан-Удэ. Там провели проверку и пришли к выводу, что запретить встречи родителей и ребятишек в лагерях никто не может по закону. Улан-удэнским чиновникам внесли представление, которое сейчас находится на рассмотрении.
История с улан-удэнским лагерем «строгого режима» дошла до прокуратуры
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