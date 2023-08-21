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В Бурятии детсадовцев научили составлять прогноз погоды

В Бурятии детсадовцев научили составлять прогноз погоды
Общество,  Фото:МБДОУ «Земляничка»
Дети познакомились с профессией метеоролога

В детском саду «Земляничка» посёлка Саган-Нур в Мухоршибирском районе Бурятии детей познакомили с профессией метеоролога, предложив им побывать в роли научных сотрудников.

Дошколята расширили представления о погоде, её приметах, познакомились с термометром, флюгером, ветряным рукавом и солнечными часами. Юные метеорологи с помощью метеоприборов, установленных на метеостанции, учились составлять и определять прогноз погоды. А затем с огромным интересом изготовили свои термометры, сообщили МБДОУ «Земляничка».

Педагоги помогают детям изучать природу, развивать навыки исследовательской деятельности: наблюдательность, любознательность, умение сравнивать, предполагать, анализировать, сопоставлять, рассуждать, делать выводы и умозаключения.

дети детские сады

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