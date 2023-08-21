В Бурятии похоронят погибшего на СВО 49-летнего добровольца

Его посмертно наградили орденом Мужества



Во вторник, 22 августа, в Кабанском районе Бурятии проводят в последний путь 49-летнего Эдуарда Алексеева, который погиб 17 июля на специальной военной операции. Прощание с ним пройдёт на станции «Посольская», рассказали в группе «Кабанск-инфо 24/7».



Эдуард родился 28 июня 1974 года в Тайшете в соседней Иркутской области. В 1976-ом его семья переехала в Бурятию. Учился Алексеев в Большереченской средней школе. В школьные годы проявлял интерес в основном к гуманитарным предметам и очень любил литературу. Активно принимал участие в различных мероприятиях, особенно в литературных композициях и творческих конкурсах, а также в спортивных состязаниях.



После окончания девятого класса поступил в профессионально-техническое училище в Каменске и выучился там на слесаря-электрика. В 1992-ом ушёл в армию. Служил в Комсомольске-на-Амуре.



Вернувшись со службы, устроился в вагонное депо в Улан-Удэ. Затем перевёлся на Мысовскую дистанцию пути ПЧ-10, где трудился монтёром пути, а после перешёл работать дежурным по переезду на станции «Посольская».



В мае 2023-го наш земляк решил отправиться на СВО в качестве добровольца и подписал контракт.



Погибшего бойца посмертно наградили орденом Мужества.