21 августа

20 августа

Популярное

В Бурятии похоронят погибшего на СВО 49-летнего добровольца

В Бурятии похоронят погибшего на СВО 49-летнего добровольца
Общество,  Фото:«Кабанск-инфо 24/7»
Его посмертно наградили орденом Мужества

Во вторник, 22 августа, в Кабанском районе Бурятии проводят в последний путь 49-летнего Эдуарда Алексеева, который погиб 17 июля на специальной военной операции. Прощание с ним пройдёт на станции «Посольская», рассказали в группе «Кабанск-инфо 24/7».

Эдуард родился 28 июня 1974 года в Тайшете в соседней Иркутской области. В 1976-ом его семья переехала в Бурятию. Учился Алексеев в Большереченской средней школе. В школьные годы проявлял интерес в основном к гуманитарным предметам и очень любил литературу. Активно принимал участие в различных мероприятиях, особенно в литературных композициях и творческих конкурсах, а также в спортивных состязаниях.

После окончания девятого класса поступил в профессионально-техническое училище в Каменске и выучился там на слесаря-электрика. В 1992-ом ушёл в армию. Служил в Комсомольске-на-Амуре.

Вернувшись со службы, устроился в вагонное депо в Улан-Удэ. Затем перевёлся на Мысовскую дистанцию пути ПЧ-10, где трудился монтёром пути, а после перешёл работать дежурным по переезду на станции «Посольская».

В мае 2023-го наш земляк решил отправиться на СВО в качестве добровольца и подписал контракт.

Погибшего бойца посмертно наградили орденом Мужества.
смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии похоронят погибшего на СВО 49-летнего добровольца
В Бурятии похоронят погибшего на СВО 49-летнего добровольца
Общество, 21.08.2023
Его посмертно наградили орденом Мужества

На севере Бурятии перекрыли часть трассы
На севере Бурятии перекрыли часть трассы
Общество, 21.08.2023
На дорогу хлынула вышедшая из берегов река
Предпринимателей в затопленном районе Бурятии призвали не взвинчивать цены на товары
Предпринимателей в затопленном районе Бурятии призвали не взвинчивать цены на товары
Общество, 21.08.2023
Застрявших на БАМ пассажиров поездов размещают в местных гостиницах
В Бурятии продолжатся дожди
В Бурятии продолжатся дожди
Общество, 21.08.2023
В некоторых районах республики похолодает до +11 градусов
В Улан-Удэ школьница спасла умирающего старого котика
В Улан-Удэ школьница спасла умирающего старого котика
Общество, 20.08.2023
Девочка подобрала истощённое животное возле стадиона
В Бурятии вовсю восстанавливают размытый участок БАМ
В Бурятии вовсю восстанавливают размытый участок БАМ
Общество, 20.08.2023
Река Холодная там скоро пойдёт на спад, зато может повыситься Гоуджекит
Двух жителей затопленного района Бурятии доставили в больницу по воде
Двух жителей затопленного района Бурятии доставили в больницу по воде
Общество, 20.08.2023
В ЦРБ привезли женщину с подозрением на аппендицит и мужчину со сломанной конечностью
Поезда из-за подтопления БАМ в Бурятии изменят движение
Поезда из-за подтопления БАМ в Бурятии изменят движение
Общество, 20.08.2023
Они пойдут альтернативными маршрутами
Руководить ликвидацией ЧС на севере Бурятии будет глава района
Руководить ликвидацией ЧС на севере Бурятии будет глава района
Общество, 20.08.2023
Там по распоряжению Алексея Цыденова ввели режим чрезвычайной ситуации
Село в Бурятии заполонила наркотическая трава
Село в Бурятии заполонила наркотическая трава
Общество, 20.08.2023
Местные жители наткнулись на неё в поле
В Бурятии простятся с погибшим на СВО 24-летним добровольцем
В Бурятии простятся с погибшим на СВО 24-летним добровольцем
Общество, 20.08.2023
Его посмертно наградили орденом Мужества
В Бурятии жителей райцентра держит в страхе злющая собака
В Бурятии жителей райцентра держит в страхе злющая собака
Общество, 20.08.2023
Гусиноозёрцы заявили, что она бросается на прохожих и машины
В Бурятии зарядят сильные дожди
В Бурятии зарядят сильные дожди
Общество, 20.08.2023
В республике ещё на несколько дней задержится ненастье

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^