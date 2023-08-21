На севере Бурятии перекрыли часть трассы











20 августа в Бурятии ввели режим ЧС регионального характера в границах Северо-Байкальского района в связи с выходом воды из русла реки Холодная, разрушением дамбы и прекращением железнодорожного и автомобильного сообщения на БАМе. Соответствующее распоряжение подписал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Вечером 20 августа в Северо-Байкальском районе, который сейчас переживает удар водной стихии, ограничили движение на участке дороги «Северобайкальск – Новый Уоян». Это в 39 километрах от Северобайкальска.Проезд там закрыли для всех видов транспорта. Причина – выход реки Холодная на проезжую часть. На месте дежурят сотрудники ГИБДД, рассказали в правительстве Бурятии. Автомобилистов призвали быть предельно внимательными и осторожными.