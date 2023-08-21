На севере Бурятии перекрыли часть трассы

На дорогу хлынула вышедшая из берегов река
Вечером 20 августа в Северо-Байкальском районе, который сейчас переживает удар водной стихии, ограничили движение на участке дороги «Северобайкальск – Новый Уоян». Это в 39 километрах от Северобайкальска.
Проезд там закрыли для всех видов транспорта. Причина – выход реки Холодная на проезжую часть. На месте дежурят сотрудники ГИБДД, рассказали в правительстве Бурятии. Автомобилистов призвали быть предельно внимательными и осторожными.
20 августа в Бурятии ввели режим ЧС регионального характера
в границах Северо-Байкальского района в связи с выходом воды из русла реки Холодная, разрушением дамбы и прекращением железнодорожного и автомобильного сообщения на БАМе. Соответствующее распоряжение подписал глава Бурятии Алексей Цыденов.
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