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На севере Бурятии перекрыли часть трассы

На севере Бурятии перекрыли часть трассы
Общество,  Фото:«Северобайкальск-инфо.24/7»
На дорогу хлынула вышедшая из берегов река

Вечером 20 августа в Северо-Байкальском районе, который сейчас переживает удар водной стихии, ограничили движение на участке дороги «Северобайкальск – Новый Уоян». Это в 39 километрах от Северобайкальска.

Проезд там закрыли для всех видов транспорта. Причина – выход реки Холодная на проезжую часть. На месте дежурят сотрудники ГИБДД, рассказали в правительстве Бурятии. Автомобилистов призвали быть предельно внимательными и осторожными.

20 августа в Бурятии ввели режим ЧС регионального характера в границах Северо-Байкальского района в связи с выходом воды из русла реки Холодная, разрушением дамбы и прекращением железнодорожного и автомобильного сообщения на БАМе. Соответствующее распоряжение подписал глава Бурятии Алексей Цыденов. 


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