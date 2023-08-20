До +11 похолодает в Бурятии

Некоторые районы республики накроют дожди и грозы







В Улан-Удэ в дневное время преимущественно без осадков и от +19 до +21. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.



В воскресенье, 20 августа, в Бурятии обещают переменную облачность, в отдельных районах – кратковременные, а на севере – очень сильные дожди. Возможны грозы.Днём по республике – от +18 до +23, местами – всего от +11 до +16 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с с порывами до 15 м/с.