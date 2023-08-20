До +11 похолодает в Бурятии

Некоторые районы республики накроют дожди и грозы
В воскресенье, 20 августа, в Бурятии обещают переменную облачность, в отдельных районах – кратковременные, а на севере – очень сильные дожди. Возможны грозы.
Днём по республике – от +18 до +23, местами – всего от +11 до +16 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с с порывами до 15 м/с.
В Улан-Удэ в дневное время преимущественно без осадков и от +19 до +21. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Некоторые районы республики накроют дожди и грозы
Соревнования принимает Северобайкальск
Подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии
Об этом было объявлено на международном буддийском форуме, проходящем в Улан-Удэ
«Родиться человеком – это огромное счастье, огромные возможности понимать учение Будды, и такой шанс выпадает нам один раз в 1000 лет», - подчеркнул Хамбо Лама
Площадка появилась в селе Нижний Жирим
Воздух прогреется до +24 градусов
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В Бурятии состоялась насыщенная программа
Сформированы юношеская и взрослая команды
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Спортивное соревнование приурочили ко Дню физкультурника
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Она не отвечает санитарным требованиям