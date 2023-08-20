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До +11 похолодает в Бурятии

До +11 похолодает в Бурятии
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Некоторые районы республики накроют дожди и грозы

В воскресенье, 20 августа, в Бурятии обещают переменную облачность, в отдельных районах – кратковременные, а на севере – очень сильные дожди. Возможны грозы.

Днём по республике – от +18 до +23, местами – всего от +11 до +16 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с с порывами до 15 м/с.

В Улан-Удэ в дневное время преимущественно без осадков и от +19 до +21. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
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