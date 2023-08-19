Соревнования принимает Северобайкальск
19 августа в Северобайкальске стартовал Кубок России по спортивному метанию ножа,
- Приехали представители восьми субъектов РФ. На этих соревнованиях спортсмены, среди прочего, могут заработать баллы, для выполнения заветного норматива мастера спорта России, - сообщил в своём Telegram-канале министр спорта Бурятии Иван Козырев.
Спортивное метание ножа - вид спорта, включающий в себя метание ножа с различных дистанций в мишень, которая закреплена на деревянном стенде для метания. Мишень изготовлена из плотного картона и представляет собой прямоугольник с чередующимися концентрическими зонами черного и белого цвета. Каждая зона мишени маркируется цифровым индексом, центральная зона оценивается в 20 очков, далее от центра к краю - соответственно 15, 10 и 5 очков.
Метание ножей производится по 3 ножа с дистанций 3,5,7 и 9 метров. При этом с 3 метров нож делает один оборот вокруг собственной оси, с 5 метров два оборота и т.д. Выполняется несколько подходов (5 или 10) по три ножа и подсчитывается итоговый результат (максимальное количество баллов одного подхода – 60, пяти подходов – 300 и десяти подходов – 600 баллов, соответственно).
Возрастное ограничение 6+
В Бурятии стартовал Кубок России по спортивному метанию ножа
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