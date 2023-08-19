Бурятские ушуисты будут проходить стажировки в Храме Шаолинь в Китае

Подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии
Министерство спорта и молодёжной политики Бурятии, тренировочный центр шаолиньского ушу Храма Шаолинь в КНР и федерация ушу Бурятии подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Произошло это в рамках первого международного буддийского форума, сообщили в пресс-службе правительства республики.
В рамках соглашения стороны будут обмениваться опытом посредством официальных визитов руководителей, рабочих встреч. Самое главное – запланировано обучение, стажировка и переподготовка сотрудников и спортсменов. Так что бурятские ушуисты смогут проходить стажировки в легендарном Храме Шаолинь в Китае.
Кроме того, предполагается участие представителей сторон в конференциях, совещаниях и семинарах, а также создание условий для взаимодействия общественных организаций в сфере физической культуры и спорта.
Об этом было объявлено на международном буддийском форуме, проходящем в Улан-Удэ
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