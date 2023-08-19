В России создадут словарь буддийских терминов

Общество, Фото: пресс-служба правительства РБ

Об этом было объявлено на международном буддийском форуме, проходящем в Улан-Удэ



В России создадут новый современный словарь буддийских терминов, работа над словарем начнётся уже в этом году. Об этом 19 августа на I международном буддийском форуме «Традиционный буддизм и вызовы современности» в Улан-Удэ сообщил директор Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Алексей Маслов.



- Одна из очень важных проблем, которые у нас есть – это сложность перевода буддийских текстов на другие языки, потому что первые тексты были созданы на языке пали – палийский канон – и переводились многократно на разные языки: китайский, монгольский, старомонгольский, русский. И естественно есть большие разночтения в трактовке очень многих терминов. И первое, что нам кажется очень важным - это сопоставить переводы, сопоставить терминологию и на этой базе создать новый словарь буддийских терминов. Участие в этой работе должны принимать, как служители, так и крупнейшие исследователи. И это будет открытая платформа, она будет доступна для всех, и уже в этом году мы начинаем работу над ней, - рассказал Маслов на пресс-конференции по итогам форума.



Он также подчеркнул, что сегодня очень важно расширять издательство буддийских трудов.



- У нас есть уникальные переводы, только в этом году мы уже издали четыре крупных книги – новые переводы о Сангхе, «Сутра Белого Старца» и так далее, издали уникальный «Атлас тибетской медицины» - и все они изданы впервые и это только за этот год. Очень важным моментом является максимальное расширение издания таких работ, причем работ, как классических, так и современных исследований, - отметил Алексей Маслов.



Кроме того, Алексей Маслов заявил о необходимости выпуска качественного научно-популярного журнала. «Потому что сегодня есть и электронные журналы по буддизму в мире и в России, но далеко не все они носят качественный характер», - пояснил он.



- Наша задача - привлечь выдающихся ученых: ученых Бурятии, Калмыкии, Тывы, московского и петербуржского центров, ученых из дацанов, из буддийских академий России, зарубежных для того, чтобы обсуждать самые насущные проблемы буддизма. Необходимо показать, что буддизм - это не только повседневная вера, но и очень серьёзная научно-философская система, - резюмировал директор Института стран Азии и Африки МГУ.





