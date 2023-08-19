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На международном буддийском форуме обсудили феномен нетленного тела Этигэлова

На международном буддийском форуме обсудили феномен нетленного тела Этигэлова
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Родиться человеком – это огромное счастье, огромные возможности понимать учение Будды, и такой шанс выпадает нам один раз в 1000 лет», - подчеркнул Хамбо Лама

18 августа на территории Иволгинского дацана в Бурятии плодотворно прошёл второй день международного буддийского форума (0+). Программа была не менее насыщенная, чем в первый день.

Второй день большого международного события начался с хурала «Бурхан Багшин магтаал», на котором собрались ламы из других стран. Молебен прошёл в главном дугане Иволгинского дацана – Согчен дугане.

После молебна гости и участники форума совершили церемонию поклонения Нетленному телу XII Пандито Хамбо Ламы Даши-Доржо Этигэлова. После чего делегации 13 стран приняли участие в пленарном заседании конференции, посвящённой теме «Феномен XII Пандито Хамбо Ламы Даши Доржо Этигэлова».


Атмосфера форума была радостной, буддисты из разных стран смогли познакомиться и пообщаться по разным вопросам буддийской философии. Участники тепло поприветствовали друг друга, подчеркнув, что «большое счастье – иметь возможность приехать в Бурятию и собраться вместе».

Хамбо Лама Дамба Аюшеев отметил, что «родиться человеком – это огромное счастье, и огромные возможности понимать учение Будды, такой шанс выпадает нам один раз в 1000 лет, а мы его разбрасываем на всякую мелочь».

Дамба Аюшеев также привёл выдержки из сутры одного ламы: «XII Хамбо лама Даши-Доржо Этигелов стал большим Учителем на все времена. Он обладает пространством сознания и вечности. И обладая двумя уникальными состояниями, он победил время и расширил своё сознание».

 
Кроме того, Хамбо Лама напомнил участникам форума о том, что буддисты Бурятии достойно защищают Россию от внешних врагов:

- Когда страна находится в тяжелейшей ситуации, наши буддисты, наши части из Бурятии сегодня достойно защищают интересы страны против всей Европы и Америки, и мы этим гордимся. Наши буддисты защищают сегодня славянский мир, чтобы сохранить свой монгольский мир, - отметил Дамба Аюшеев.

Ректор крупнейшего буддийского университета мира Гоман дацана (Индия) Хамбо лама Ген Жигмед Жамцо поприветствовал всех участников форума:

- Приехав сюда, я чувствую большую радость. Это случилось не просто так, а благодаря Пандито Хамбо Ламе Дамбе Аюшееву. На этом форуме я вижу, чем сильно наше учение, и каково оно внутри, когда мы его изучаем, его силу его мощь. Его посыл помощи другим живым существам здесь проглядывается очень ясно. Всем представителям, всем участникам желаю глубокого изучения учения и дружбы между нами всеми!


Руководители духовных общин из разных регионов России – Калмыкии, Тывы, Республики Алтай – также горячо поприветствовали участников форума.

- Такие встречи многих участников из разных стран очень полезны. Есть много стран, которые тысячелетиями исповедуют буддизм, и здесь мы можем понять и перенять их опыт. В большинстве своём люди, которые считают себя буддистами, не изучают глубоко философию. Но когда буддийская философия переплетается с культурой народа, то понимание начинается с малых лет. В калмыцкой культуре, когда с детства изучаешь свой родной язык, то уже сталкиваешься с буддийским Учением, - рассказал Шаджин лама Калмыкии Тензин Чойдак лама.

Председатель Центрального духовного управления буддистов Республики Алтай, Геше-лама Арам Кыпчаков также подчеркнул пользу от форума:

- Форум – это возможность встретиться и пообщаться с буддистами всех стран. Очень отрадно, что также собрались буддисты со всей России. И то, что из-за границы приехало столько гостей поддержать форум, это вызывает большую радость.

Буддийской традиционной сангхе России в лице Пандито Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева было вручено много подарков от всех стран-участников из Индии, Лаоса, Мьянмы, Камбоджи, Шри-Ланки, Непала и других.


19 августа форум продолжит свою работу на территории Физкультурно-спортивного комплекса в Улан-Удэ.

Проведение форума в Бурятии инициировано правительством Бурятии и лично главой республики Алексеем Цыденовым. Данную инициативу поддержал президент России Владимир Путин.


буддизм правительство РБ Иволгинский дацан

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