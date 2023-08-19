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В Бурятии торжественно открыли детской площадку

В Бурятии торжественно открыли детской площадку
Общество,  Фото: Администрация МО "Тарбагатайский район"
Площадка появилась в селе Нижний Жирим

18 августа в селе Нижний Жирим Тарбагатайского района состоялось торжественное открытие современной детско-спортивной площадки, которая была построена и оборудована благодаря реализации программы «1000 дворов» национального проекта «Жильё и городская среда».

- Мы маленькое село, и у нас раньше не было спортивных сооружений подобного уровня. Но благодаря государственной поддержке сегодня мы открываем эту прекрасную новую детскую спортивную площадку. Для нас она – первое спортивное сооружение, построенное по всем нормам и стандартам безопасности. Огромную благодарность и глубокое уважение выражают всем, кто принял участие в создании новой игровой зоны для наших детей. Всем огромное спасибо! Здоровья всем! – сказала в приветственной речи глава сельского поселения «Нижнежиримское» Ирина Калашникова.

Площадка красивая, современная, безопасная. На огороженной территории расположены игровые зоны для игр в баскетбол, волейбол и футбол. Рядом установлены качели, качалки на пружине, детские горки и гимнастический комплекс. Местные жители нисколько не сомневаются, что площадка станет любимым местом отдыха для их детей.



- Программа «1000 дворов» работает в республике с 2022 года. Изначально она была рассчитана только на городские территории, но благодаря упорству и настойчивости главы Бурятии, который сумел убедить полномочного представителя президента Юрия Петровича Трутнева распространить действие этой программы на сельские территории, детская игровая площадка появилась и в селе Нижний Жирим. На очереди открытия площадок в сёлах Барыкино и Тарбагатай, – рассказал глава района Владимир Смолин.

Торжественная часть мероприятия завершилась традиционным разрезанием красной ленты и перед проведением спортивных мероприятий с детьми, пришедшие на праздник совершили торжественный круг почёта вокруг спортивной площадки и сфотографировались на долгую память, сообщает районная администрация. 
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