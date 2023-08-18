В Бурятии заработала закрытая паромная переправа

Она простаивала почти неделю
В прошлую субботу, 12 августа, в Селенгинском районе Бурятии закрыли Усть-Чикойскую паромную переправу. Причиной стало повышение реки Чикой.
Сооружение возобновило работу в пятницу, 18-го числа. Уровень воды в реке понизился, сообщили в группе «Селенга-инфо.24/7». Паром простаивал почти неделю.
Всего в Бурятии четыре таких переправы: Усть-Чикойская на автодороге Стрелка – Подлопатки, Татауровская через Селенгу на региональной трассе Татаурово – Острог и Лесовозная через эту же реку. Две последних находятся в Прибайкальском районе. А четвёртая – Усть-Муйская – расположена на реке Муя.
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