В Бурятии Росгвардия приглашает на военную службу по контракту

Здесь обещают стабильное денежное довольствие



В Улан-Удэ в многолюдных местах – в парках, скверах, возле торговых центров представители управления Росгвардии по Бурятии проводят агитационные мероприятия по ограниченному набору граждан на военную службу по контракту. Росгвардейцы рассказывают желающим о возможности заключения контракта на срок от одного года и прохождения военной службы во вновь формируемых подразделениях войск национальной гвардии на территориях новых субъектов Российской Федерации.



Жители столицы могут узнать о льготах и гарантиях, предоставляемых военнослужащим, а также о предусмотренных денежных выплатах, как федерального, так и регионального уровня.



Жители столицы с интересом задают интересующие их вопросы, большинство из которых касается требований, предъявляемых к кандидатам.



Агитационные площадки будут работать не только в столице региона, но и районах Бурятии.



Граждане заключают контракт на срок от 12 месяцев. При заключении контракта предусмотрены единовременные денежные выплаты в размере: федерального уровня - 195 000 рублей и регионального – 200 000 рублей.



Основные требования к кандидатам: возраст от 18 до 50 лет; годные к прохождению военной службы или годные с незначительными ограничениями.



При трудоустройстве в Росгвардии обещают льготы и гарантии: стабильное денежное довольствие от 220 тысяч рублей в месяц; полный социальный пакет; дополнительные выплаты при непосредственном участии в активной фазе боевых действий.



Консультацию по условиям прохождения службы можно получить по телефону: 37-81-35 или по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 67.



