В Улан-Удэ «в воспитательных целях» избивали красивую породистую кошку









В улан-удэнском фонде «Собака счастья» рассказали леденящую кровь историю про новую подопечную по кличке Мелисса. Это абсолютно здоровая породистая кошка – судя по всему, шотландка, стерилизованная и вакцинированная. Ей три года, и большую часть жизни животное прожило в одной семье. Она не доставляла никаких хлопот владельцам.Всё изменилось с появлением в доме ребёнка. У последнего началась аллергия, и кошечку отправили в другой город к новой хозяйке. Там отдала питомицу дочке, дочка – подруге.В итоге у хвостатой начался дичайший стресс, и она стала ходить мимо лотка. За это Мелиссу принялись бить, что только усугубило ситуацию.- Кошка пошла по рукам обратно. Сейчас она никому не нужна, а ей нужен новый терпеливый и понимающий хозяин и дом без других животных. Нужен человек, который понимает, что у кошек тоже есть психика и готов работать над её восстановлением, а не лупить беззащитное существо тряпкой в воспитательных целях, – отмечают в фонде.Желающие приютить Мелиссу могут связаться с зоозащитниками. Контактный телефон есть на официальной странице организации во «ВКонтакте» vk.com/sobakaluck.