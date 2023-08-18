Лесники Бурятии помогли сиротам из ДНР собраться в школу

Им передали портфели с канцелярией
В Бурятии сотрудники республиканского агентства лесного хозяйства приняли участие в благотворительной акции «Министерский портфель. Подарок первокласснику». Помощь оказали детям, оставшихся без попечения родителей, из Старобешевского района Донецкой народной республики.
Будущих первоклассников обеспечили портфелями, укомплектованными школьными принадлежностями и канцелярией.
- Мы ежегодно участвуем в благотворительных мероприятиях, приуроченных к 1 сентября. Понимаем, как необходима такая помощь ребятам. Работники агентства в кратчайшие сроки собрали необходимые средства для нуждающихся детей. Начало школьный жизни – важный и волнительный этап для каждого ребенка. Основной момент в успешном обучении – это наличие хороших канцелярских товаров и школьных принадлежностей. Я благодарен сотрудникам, за их отзывчивость в помощи будущим первоклассникам, - отметил руководитель агентства Сергей Борошноев.
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