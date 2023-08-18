Педагоги Улан-Удэ соберутся на традиционную августовскую конференцию

В ней примут участие более тысячи педагогов и руководителей образовательных организаций



В Улан-Удэ с 21 по 23 августа состоится городская августовская конференция педагогических работников. Тема конференции – «Столичное образование: ценности нашего времени». Традиционная ежегодная встреча учителей станет одним из ключевых мероприятий Года педагога и наставника в городе.



- По содержанию конференция будет разделена на три части. На них зададут векторы развития образования в городе, определят ключевые идеи и проекты на будущий учебный год и презентуют лучшие педагогические практики, - сообщили в комитете по образованию администрации Улан-Удэ.



Планируется участие более тысячи педагогов и руководителей образовательных организаций, управленцев от муниципалитетов, представителей республиканских и городских органов власти.



На августовской конференции работников образования будет работать 19 секций, 7 площадок инновационных проектов образования, дискуссионная площадка с участием спикеров. В третий день конференции состоится награждение.



Подробно ознакомиться с программой конференции можно на сайте конференции: https://avgustovka2023.ulan-ude-eg.ru/.





