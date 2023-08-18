Вода в популярных озёрах в пригороде Улан-Удэ опасна для питья и отдыха

Администрация Иволгинского района Бурятии призвала местных жителей не пользоваться водой из озёр Торма и Карьер. Вода не отвечает санитарным требованиям.
Более того, купание в озере Карьер было запрещено в июле из-за участившихся трагических случаев гибели детей и плохого качества воды. Купание в озере Торма также было запрещено по причине неудовлетворительного состояния воды.
- По результатам лабораторных исследований воды из открытых водоёмов, озеро Торма в селе Хурамша и озеро Карьер в селе Сужа Иволгинского района, отобранных территориальным отделом управления Роспотребнадзора по республике Бурятия в рамках социально-гигиенического мониторинга, качество воды не отвечает санитарным требованиям, - сообщили в администрации района.
В воде этих озёр превышены микробиологические показатели. Водоёмы не пригодны для всех видов водопользования: для питьевых целей, купания, отдыха и занятия спортом населения, водопоя скота.
В администрации предупредили, что использование воды из озёр Торма и Карьер имеет потенциальную эпидемиологическую опасность возникновения массовых заболеваний среди населения района.
Озеро Торма расположено примерно в 60-ти км от города Улан-Удэ в Иволгинском районе, популярное место отдыха у жителей города и близлежащих населённых пунктов, известно ещё как хорошее место для рыбалки.
Озеро Карьер – также популярное место отдыха у местных жителей и горожан, но не оборудованное для купания, расположено на расстоянии 14 км от города.
- По результатам лабораторных исследований воды из открытых водоёмов, озеро Торма в селе Хурамша и озеро Карьер в селе Сужа Иволгинского района, отобранных территориальным отделом управления Роспотребнадзора по республике Бурятия в рамках социально-гигиенического мониторинга, качество воды не отвечает санитарным требованиям, - сообщили в администрации района.
В воде этих озёр превышены микробиологические показатели. Водоёмы не пригодны для всех видов водопользования: для питьевых целей, купания, отдыха и занятия спортом населения, водопоя скота.
В администрации предупредили, что использование воды из озёр Торма и Карьер имеет потенциальную эпидемиологическую опасность возникновения массовых заболеваний среди населения района.
Озеро Торма расположено примерно в 60-ти км от города Улан-Удэ в Иволгинском районе, популярное место отдыха у жителей города и близлежащих населённых пунктов, известно ещё как хорошее место для рыбалки.
Озеро Карьер – также популярное место отдыха у местных жителей и горожан, но не оборудованное для купания, расположено на расстоянии 14 км от города.