Улан-удэнцы назвали профессии и занятия для интеллектуалов

Они рассказали, представителям каких профессий нужен высокий IQ





Эксперты сервиса по поиску работы SuperJob провели опрос и выяснил, кому, по мнению жителей бурятской столицы, для работы нужен высокий коэффициент интеллекта (IQ). Каждый седьмой назвал научные профессии (14%). На втором месте оказались врачи (12%). А по мнению каждого одиннадцатого, IQ выше среднего необходим дипломатам.Ещё 8% горожан считают, что он требуется программистам, по 7% – инженерам и учителям, 4% – тем, кто занимает руководящие посты в любой отрасли и 3% респондентов считают, что юристам и спасателям.Каждый десятый уверен: это пригодится любым специалистам – от квалифицированных рабочих до топ-менеджеров. Также в перечне – космонавты, лётчики, журналисты, музыканты, аналитики, судьи, писатели и переводчики.- Мужчины чаще считают, что высокий уровень интеллекта необходим инженерам и дипломатам, а женщины – учёным, врачам и преподавателям, – рассказали в SuperJob.