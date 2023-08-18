На стадионе БГУ в Улан-Удэ прошёл турнир по мини-футболу





12 августа на стадионе спорткомплекса БГУ в честь праздника Дня физкультурника прошёл турнир по мини-футболу среди ветеранов старше 55 лет.Турнир организовала Федерация футбола Бурятии. участвовало пять команд из Улан-Удэ и заиграевского посёлка Онохой. Игры проводились по круговой системе.Первое место заняла команда БГУ, вторые стали «Альма-матер», третье место за КПРФ, за ними «Гранд» и Онохой, сообщили телеграм-канале БГУ.