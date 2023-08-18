В Бурятии сельчане не смогли попасть на работу из-за размытой дороги

Им предложили не ехать на работу, сославшись на форс-мажор



Людей призвали сохранять спокойствие, поскольку вода к тому моменту уже пошла на убыль. Их заверили, что ситуация под контролем.



Вечером 17 августа тункинцы поинтересовались, как теперь выбираться из Далахая. «Как нам быть, на работу выезжать? Народу никто ничего не сообщают», – отметили они. В юридическом отделе райадминистрации посоветовали сослаться на форс-мажор.



- Нужно уведомить работодателя, что вы не можете выйти на работу в связи с подтоплением дороги или моста. Форс-мажорные или обстоятельства, не зависящие от работника, – пояснили в тункинской администрации.



Днём 18-го числа стало известно, что уровень воды за минувшие сутки снизился. Сейчас можно проехать на легковушке по аварийному мосту.



- А перед мостом через реку Иркут есть объездной путь, – сообщает «Тунка-инфо.24/7» со ссылкой на отдел ГО и ЧС.



Власти уже составили дефектную ведомость для разработки проектно-сметной документации для дальнейшего ремонта размытой дороги. Ранее в райадминистрации отметили, что средства на ликвидацию последствий стихии направят из дорожного фонда.

