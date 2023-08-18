18 августа

17 августа

Популярное

В Бурятии сельчане не смогли попасть на работу из-за размытой дороги

В Бурятии сельчане не смогли попасть на работу из-за размытой дороги
Общество,  Фото:«Тунка-инфо.24/7»
Им предложили не ехать на работу, сославшись на форс-мажор

Накануне в Тункинском районе Бурятии размыло дорогу, ведущую из села Торы в улус Далахай. Произошло это прямо перед мостом через реку. Вода хлынула на дорогу и по ней потекли бурные потоки.

Видео с места прислали в группу «Тунка-инфо.24/7» жители района. «В МЧС звонили, когда вода пошла, а они там ни о чём сидят», – сообщили сельчане. 



Людей призвали сохранять спокойствие, поскольку вода к тому моменту уже пошла на убыль. Их заверили, что ситуация под контролем.

Вечером 17 августа тункинцы поинтересовались, как теперь выбираться из Далахая. «Как нам быть, на работу выезжать? Народу никто ничего не сообщают», – отметили они. В юридическом отделе райадминистрации посоветовали сослаться на форс-мажор.

- Нужно уведомить работодателя, что вы не можете выйти на работу в связи с подтоплением дороги или моста. Форс-мажорные или обстоятельства, не зависящие от работника, – пояснили в тункинской администрации.

Днём 18-го числа стало известно, что уровень воды за минувшие сутки снизился. Сейчас можно проехать на легковушке по аварийному мосту.

- А перед мостом через реку Иркут есть объездной путь, –  сообщает «Тунка-инфо.24/7» со ссылкой на отдел ГО и ЧС.

Власти уже составили дефектную ведомость для разработки проектно-сметной документации для дальнейшего ремонта размытой дороги. Ранее в райадминистрации отметили, что средства на ликвидацию последствий стихии направят из дорожного фонда.
размыв дороги

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии Росгвардия приглашает на военную службу по контракту
В Бурятии Росгвардия приглашает на военную службу по контракту
Общество, 18.08.2023
Здесь обещают стабильное денежное довольствие
Балдан Цыдыпов, спасший 150 сослуживцев, попал в новый учебник Мединского
Балдан Цыдыпов, спасший 150 сослуживцев, попал в новый учебник Мединского
Общество, 18.08.2023
О подвиге Героя России рассказали в особом параграфе
Кандидат «Единой России» Вячеслав Дондоков приехал в отпуск с СВО
Кандидат «Единой России» Вячеслав Дондоков приехал в отпуск с СВО
Общество, 18.08.2023
Главный врач БСМП и руководитель военного госпиталя рассказал о планах и впечатлениях
В Улан-Удэ «в воспитательных целях» избивали красивую породистую кошку
В Улан-Удэ «в воспитательных целях» избивали красивую породистую кошку
Общество, 18.08.2023
У животного, которое «пошло по рукам», начался дичайший стресс

В Бурятии сельчане не смогли попасть на работу из-за размытой дороги
В Бурятии сельчане не смогли попасть на работу из-за размытой дороги
Общество, 18.08.2023
Им предложили не ехать на работу, сославшись на форс-мажор
Место проведения летних сельских спортивных игр в Бурятии перенесли
Место проведения летних сельских спортивных игр в Бурятии перенесли
Общество, 18.08.2023
Изначально они планировались в Окинском районе
Улан-удэнцы назвали профессии и занятия для интеллектуалов
Улан-удэнцы назвали профессии и занятия для интеллектуалов
Общество, 18.08.2023
Они рассказали, представителям каких профессий нужен высокий IQ
В Бурятии пообещали очень холодный сентябрь
В Бурятии пообещали очень холодный сентябрь
Общество, 18.08.2023
В первый месяц осени в республике ударят заморозки

В пригородном посёлке Бурятии следом за Улан-Удэ стало плохо пахнуть
В пригородном посёлке Бурятии следом за Улан-Удэ стало плохо пахнуть
Общество, 18.08.2023
Неприятный аромат одолевает местных жителей целыми днями
В Улан-Удэ продолжают разваливаться школьные стадионы за 66 миллионов
В Улан-Удэ продолжают разваливаться школьные стадионы за 66 миллионов
Общество, 18.08.2023
Спортобъекты оказались не готовы к новому учебному году
Православный храм в селе Бурятии обнесли забором с воротами
Православный храм в селе Бурятии обнесли забором с воротами
Общество, 18.08.2023
Теперь верующих просят помочь расплатиться со строителями

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^