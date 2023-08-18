В Бурятии пообещали очень холодный сентябрь





Под конец июля синоптики дали краткий прогноз на третий месяц лета. Сообщалось, что он будет жарким и сухим, однако позже эту информацию подкорректировали в Гидрометцентре России. Его научный руководитель Роман Вильфанд заявил ТАСС: Бурятию и ещё ряд регионов ждёт непривычно дождливый август.

Сентябрь в этом году не порадует россиян теплом. В европейской части страны, в том числе – в Москве, первый осенний месяц окажется довольно прохладным. Об этом рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.В Западной и Восточной Сибири, Иркутской области и в Бурятии среднемесячная температура воздуха будет ниже, чем обычно. В дневное время – максимум от +13 до +16 градусов, а ночами и вовсе ожидаются заморозки – до -6.Засушливый сентябрь прогнозируют в Хабаровском крае и Амурской области. Это своеобразная компенсация за очень «мокрое» лето.