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В пригородном посёлке Бурятии следом за Улан-Удэ стало плохо пахнуть

В пригородном посёлке Бурятии следом за Улан-Удэ стало плохо пахнуть
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Неприятный аромат одолевает местных жителей целыми днями

Жители заиграевского посёлка Онохой сообщили в группе «Заиграево-инфо.24/7», что в населённом пункте «часто стало плохо пахнуть». Неприятный аромат витает там постоянно. Люди поинтересовались, в чём причина.

- Раньше это было под утро, а сейчас – в течение дня. Год назад уже поднимали этот вопрос – и не раз, – отметили сельчане.

Ситуацию прокомментировали в республиканском управлении Роспотребнадзора. Там пояснили: атмосферный воздух должен отвечать гигиеническим нормативам по предельно допустимым концентрациям (ПДК) загрязняющих веществ и ориентировочным безопасным уровням воздействия, обеспечивающим их безопасность для здоровья человека.

А вот так называемые органолептические показатели, в частности – запах, действующее законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения никак не регламентирует. В июле из-за участившихся жалоб надзорное ведомство вместе с прокуратурой провело проверку на местном сельхозпредприятии. Выяснилось, что там осуществляется производственный лабораторный контроль по концентрации веществ, характеризующих специфический запах навоза. Это аммиак, сероводород и метилмеркаптан.

- Их содержание в воздухе на границе санитарно-защитной зоны и в жилой застройке не превышает гигиенические нормативы, – подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В июне от непонятной вони задыхались жители разных микрорайонов Улан-Удэ. Как сообщал «Байкал-Daily», на трамвайной остановке «Советская», возле площади Советов, на Борсоева, Ербанова и на других центральных улицах царил стойкий «аромат» фекалий. Из-за этого даже было невозможно открыть окна. При ветре зловоние только усиливалось.

Его источник, как выяснилось – правобережные очистные сооружения. В соцсетях люди выдвигали свои версии. «Свиньи, птицы, очистные», «Мне кажется, запах идёт со стороны Энергетика или 140 кварталов», – писали интернет-пользователи и сокрушались, почему же наш город «такой вонючий».


воздух жалобы Роспотребнадзор

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