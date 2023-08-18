Команда Бурятии отправится на «Игры ГТО» во Владивосток

Общество, Фото: минспорта РБ

Сформированы юношеская и взрослая команды



С 17 по 30 июля на Центральном стадионе прошёл региональный отборочный этап 2-го открытого кубка Дальнего Востока «Игры ГТО» 2023, сообщили в пресс-службе министерства спорта Бурятии.



В испытаниях приняли участие школьники старших классов от 14 до 17 лет, а также мужчины и женщины старше 18 лет. По итогам отбора была сформирована юношеская и взрослая команды от Бурятии для участия в финале кубка Дальнего Востока «Игры ГТО» 2023 во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума (6+).



Программа испытаний заключалась в формате последовательного выполнения упражнений на снарядах, расставленных на дорожках длиной 34 м. и включала семь основных дисциплин комплекса ГТО: челночный бег, прыжки с места в длину, отжимания, пресс, подтягивания, толчок гири и приседания с гирей на груди. Все эти тесты выполнялись последовательно и на время.



По результатам отборочного этапа сформирована региональная команда, в состав которой вошли лучшие трое мужчин и три женщины в категории участников 18 лет и старше, а также три девушки и трое юношей в возрасте 14-17 лет.



