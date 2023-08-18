Ушла из жизни экс-руководитель Бурятского отделения Российского Красного Креста Ирина Манжеева

Ирина Сергеевна была заслуженным врачом Республики Бурятия



Ушла из жизни заслуженный врач Бурятии Манжеева Ирина Сергеевна. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в Территориальном центре медицины катастроф, где в последние годы трудилась Ирина Сергеевна.



Ирина Манжеева окончила Иркутский медицинский институт. Трудовую деятельность начала в 1984 году в должности врача-терапевта медсанчасти Иркутского авиационного завода.



В 1993 году была назначена заместителем главного врача по организационно-методической работе Территориального медицинского объединения.



В 2000 году она была избрана председателем Российского Общества Красного Креста по Бурятии. С 2000 по 2007 годы координировала Российское Общество Красного Креста по программам против туберкулёза в России.



С 2007 по 2010 гг работала в республиканском клиническом противотуберкулёзном диспансере имени Дугаровой.



С 2010 года вновь возглавила Бурятское республиканское отделение общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест». Будучи на пенсии, не прекращая медицинской деятельности, была принята оперативным дежурным врачом в Территориальный центр медицины катастроф Бурятии.



Ирина Сергеевна удостоена почётного звания «Заслуженный врач Республики Бурятия» и почётного знака «Российского Красного Креста». Неоднократно награждалась почётными грамотами министерства здравоохранения Бурятии.



- Светлая память Ирине Сергеевне! Ушла из жизни замечательная женщина, отдавшая много сил своей работе. Она была светлым, порядочным, добросовестным и отзывчивым человеком. Именно такой она останется в памяти, - говорят о ней коллеги.



