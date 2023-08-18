«Книжные маяки России» посетили Улан-Удэ





Улан-Удэ посетило фестивальное движение «Книжные маяки России». Поезд, отправившийся из Санкт-Петербурга, проезжает через 14 городов России – это интеллектуальный праздник для всех читающих россиян.14 августа Книжный поезд остановился в Улан-Удэ, столицу Бурятии посетили писатели, поэты, книгоиздатели, литературные критики, сообщает Национальная библиотека Бурятии.В этот же день в Улан-Удэ проходил второй день межрегионального форума «Байкальские литературные чтения»с участием гостей, прибывших в Бурятию из Монголии, Внутренней Монголии (КНР), Москвы, Калмыкии, Забайкальского края, Иркутской области, ведущих писателей и поэтов Бурятии.После прибытия делегация Книжного поезда отправилась в Национальную библиотеку Бурятии, где у памятника классику бурятской литературы Даширабдану Батожабаю состоялось торжественное открытие фестиваля. С приветственным словом выступили министр культуры республики Соелма Дагаева и основатель фестиваля «Книжный маяк Петербурга» Денис Котов.После пленарного заседания работало несколько площадок «Книжных маяков России». Круглый стол «Культурный код России: обсуждение ценности гуманизм» состоялся в холле Национальной библиотеки. Участие в нём приняли журналист, телеведущий, член Академии Российского Телевидения Роман Герасимов, министр культуры Соелма Дагаева, основатель «Книжных маяков Петербурга» Денис Котов, руководитель комитета по информационной политике администрации главы Бурятии Иван Логинов, лама Иволгинского дацана, ректор буддийского университета «Даши Чойнхорлин» габжа лама Дымбрыл Дашибалданов, президент Ассоциации школьных библиотекарей русского мира Татьяна Жукова, писатель Сергей Литвинов. В зале литературы по культуре и искусству состоялась онлайн-встреча с телеведущим и психологом Андреем Курпатовым. Все участники встречи смогли задать вопросы известному психологу.В литературно-музыкальной гостиной прошла встреча с литературным критиком, философом Сергеем Переслегиным и писателем-фантастом Николаем Ютановым, после чего Сергей и Николай провели форсайт-сессию «Национальные литературы в условиях глобалистской политики».В Центре детского чтения имени Абидуева состоялась встреча с детским писателем Юлией Брыковой, а также в Центральной городской библиотеке имени Калашникова Георгий Фомин, основатель интеллектуального проекта «Схватка в Улан-Удэ», провёл литературную викторину.В Улан-Удэнском комплексном центре социального обслуживания населения «Доверие» прошла творческая встреча с известным российским писателем, историком, археологом и философом Андреем Буровским. Автор рассказал собравшимся о своей творческой деятельности, поделился секретами писательского мастерства и ответил на вопросы аудитории.Прогулку по центральным улицам Улан-Удэ с поэтом с Еленой Гудковой провели сотрудники Национальной библиотеки. В переулке Намжила Нимбуева директор и режиссёр Молодёжного художественного театра Артём Баскаков и студент БГСХА Геннадий Гармаев прочли стихотворения легендарного поэта.В завершение фестиваля на Театральной площади состоялся праздничный концерт «Только слово»где выступили артисты Бурятского государственного национального театра песни и танца «Байкал», известные музыканты Бадма-Ханда Аюшеева, Лудуб Очиров, Дулма Сунрапова, моринхурист Еши Дармахеев. А поэты Элбэг Зандраев, Басаа Валера, Наталья Красникова, Татьяна Ветрова, Анна Банаева, Нина Артугаева-Ленхобоева, Татьяна Григорьева, Елизавета Бильтрикова прочли свои стихотворения. Концерт украсили стихи участницы форума «Байкальские литературные чтения» Валентины Боован Куукан (Республика Калмыкия) и песня в исполнении поэта Елены Гудковой, участницы движения «Книжные маяки России».