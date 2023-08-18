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Православный храм в селе Бурятии обнесли забором с воротами

Православный храм в селе Бурятии обнесли забором с воротами
Общество,  Фото:«Тунка-инфо.24/7»
Теперь верующих просят помочь расплатиться со строителями

В конце июля территорию храма в честь святителя Иннокентия епископа Иркутского, который находится в тункинском селе Кырен, огородили. Деньги на это собрали местные жители, рассказали ранее в группе «Тунка-инфо.24/7».

- Поставили забор с божьей помощью. Работы продолжаются, – говорилось в сообщении.

За год верующие пожертвовали 82 тысячи рублей, которые потратили на недостающие материалы и на оплату труда рабочих. Вскоре в Кырене объявили сбор средств на ворота. Накануне стало известно, что установили и их.

Местных жителей вновь призвали помочь рублём, чтобы заплатить строителям за их работу. Все реквизиты для перечисления денег есть в районном чате.

церковь православие сбор средств

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