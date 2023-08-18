Проект типовых центров для регионов России разработает всероссийская федерация самбо
В Иркутске планируют построить Центр самбо и бокса. Его создание мэр Руслан Болотов обсудил с президентом всероссийской федерации самбо Сергеем Елисеевым в ходе рабочей поездки в Москву, сообщили в администрации Иркутска.
Сергей Елисеев сообщил о том, что федерация разработает типовой проект центров самбо, который будет реализован в регионах России.
– Сделаем всё возможное, чтобы Иркутск принял в этом участие. Тем более, что сегодня есть планы построить в нашем городе центр самбо и бокса, который будет включать несколько залов для занятий и площадку для крупных соревнований, – отметил Руслан Болотов.
Сейчас в иркутских школах № 27 и № 25 реализуется федеральный проект «Самбо в школу». Приобретено необходимое оборудование и инвентарь, с детьми работают профессиональные тренеры. С этого года занятия также начнутся в школах № 40 и № 9. В будущем будут организованы секции единоборств и в других образовательных учреждениях. Программа рассчитана на 1-11 классы.
Центр самбо и бокса планируют построить в Иркутске
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