Детская больница в Улан-Удэ запустила чат-бот

Здесь можно получить ответы на самые частые вопросы
В Улан-Удэ детская республиканская клиническая больница запустила чат-бот в мессенджере Telegram.
- С его помощью родители и представители юных пациентов могут получить ответы на часто задаваемые вопросы. Здесь есть информация об экстренной и плановой госпитализациях, контакты отделений, информация о записи на приём и многое другое, - сообщили в детской больнице.
Бот доступен по ссылке - https://t.me/DRKB03BOT
Как сообщал «Байкал-Daily», с января в Бурятии также работает чат-бот Госавтоинспекции @gibdd03_bot, с помощью которого люди могут сообщить о нарушителях правил дорожного движения. Сообщения принимаются анонимно. Благодаря сообщениям, присылаемым в чат-бот, сотрудники ГИБДД задержали более 40 пьяных водителей
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