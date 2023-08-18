Детская больница в Улан-Удэ запустила чат-бот







Как сообщал «Байкал-Daily», с января в Бурятии также работает чат-бот Госавтоинспекции @gibdd03_bot, с помощью которого люди могут сообщить о нарушителях правил дорожного движения. Сообщения принимаются анонимно. Благодаря сообщениям, присылаемым в чат-бот, сотрудники ГИБДД задержали более 40 пьяных водителей

В Улан-Удэ детская республиканская клиническая больница запустила чат-бот в мессенджере Telegram.- С его помощью родители и представители юных пациентов могут получить ответы на часто задаваемые вопросы. Здесь есть информация об экстренной и плановой госпитализациях, контакты отделений, информация о записи на приём и многое другое, - сообщили в детской больнице.Бот доступен по ссылке - https://t.me/DRKB03BOT